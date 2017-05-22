Премьера спектакля «Эти весёлые греки» состоится в Молодёжном театре эстрады

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель Молодёжного театра эстрады Вячеслав Панин, а также главный режиссёр Молодёжного театра эстрады Мария Третьякова.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель Молодёжного театра эстрады Вячеслав Панин, а также главный режиссёр Молодёжного театра эстрады Мария Третьякова.
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