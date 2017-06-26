Премьеру спектакля «Подводники» покажет театр имени Горького

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького и актер театра и кино Руслан Чернецкий.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького и актер театра и кино Руслан Чернецкий.
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