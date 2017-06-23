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Преподнесли меня злодеем: в Мозыре хозяин жестоко наказал собаку за то, что та покусала его 5-летнюю дочь

23.06.2017 - 23:06

Новости Беларуси. Жители Мозыря считают, что их сосед проявил излишнюю жестокость в отношении собаки, искусавшей его пятилетнюю дочь. Обвязав дворнягу проводом, мужчина протащил ее через весь двор на глазах у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10-летние мальчишки устроили целую спасательную операцию и рассказали о ней взрослым.

Очевидцы:
Он тащил собаку на проводе, а мы плакали, кричали. Просили, чтобы он отпустил ее, но он не реагировал. Сначала он подошел сюда и держал, пока она не потеряла сознание. Потом кинул ее, спустился по лестнице и повесил там на провод. Мы отцепляли провод, пытались рвать его.

Спасенную дворнягу вместе с взрослыми дети отвезли в приют для животных.

Тамара Гладышева, волонтер общества защиты животных:
Он был в полуобморочном состоянии. Как положили, так он до утра пролежал неподвижно. Только на второй день с утра начал какие-то признаки шевеления подавать.

У него в районе бедра перелом, ножка болтается.

Помощь в тот день оказалась нужна не только собаке. Причиной агрессии человека стало нападение животного на ребенка. Евгений Журавский – тот самый мужчина, а по совместительству отец пятилетней девочки, покусанной бродячим псом. 

Евгений Журавский:
Укус пришелся в область шеи (в заключении написано «в грудную клетку»). Я понимаю одно: собака напрыгнула на ребенка и укусила.

Преподнесли меня таким злодеем, что я взял и повесил ее на глазах у детей.

Евгений говорит, что просто хотел привязать собаку в безлюдном месте, чтобы она не убежала, и позже специалисты смогли проверить ее на бешенство. Кстати, сейчас пес действительно на положенном в таких случаях карантине. По факту произошедшего милиция начала проверку. Но выводы делать пока не спешат, лишь напоминают: негуманное отношение к животным в нашей стране дело наказуемое.

Александр Наумик, заместитель начальника Мозырского РОВД:
Жестокое обращение с животными – санкция гласит:

штраф от 10 до 30 базовых величин либо административный арест.

Дочка Евгения прошла курс прививок и уже выписана из больницы. Пес в приюте и тоже идет на поправку. А в сети интернет и в самом Мозыре кипят страсти.

Нина Товарницкая, очевидец:
Я ему тоже кричала в след: «Так не должно быть! Ты своего ребенка ценил, а эти дети, какую ты им травму нанес?»

Пока общественное мнение не на стороне заботливого отца.

Александр Добриян, СТВ:
Кем был этот 4-летний пес до происшествия? Не знает никто. Теперь же он Бублик. Такая кличка прижилась после инцидента и уже несколько семей готовы забрать его домой после карантина. Так что эта история – история со счастливым концом.

Преподнесли меня злодеем: в Мозыре хозяин жестоко наказал собаку за то, что та покусала его 5-летнюю дочь

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