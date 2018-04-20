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«Преступления, которые ранее казались бесперспективными, сейчас мы имеем возможность их раскрыть» – Максим Подполухо

20.04.2018 - 11:39

В воскресенье, 22 апреля, впервые профессиональный праздник отметят судебные эксперты.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления экспертиз документов, денежных знаков и почерка Государственного комитета судебных экспертиз, подполковник юстиции – Максим Подполухо

Чем занимаются судебные эксперты? Достаточно ли сильно оснащены лаборатории? Насколько достоверна экспертиза? Какие рабочие инструменты нужны для осмотра места преступления?

Подробности – в видеоматериале. 

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