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Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой

24.07.2017 - 16:50

Новости Швейцарии. Срочные новости приходят из Швейцарии. В городе Шаффхаузен неизвестный мужчина напал на прохожих с бензопилой. К приезду полиции злоумышленник успел скрыться, ранив нескольких человек. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синди Бир, пресс-секретарь полиции Шаффхаузена (Швейцария):
Пострадали пять человек. Двое из них – серьезно. Медики оказывают им помощь. Район старого города перекрыт, к нам пребывает подкрепление из соседних кантонов. Мы получили описание подозреваемого.

На улицах города развернута спецоперация. Район, где совершено нападение, оцеплен. В воздух подняты вертолеты. Жителей просят оставаться дома. Владельцам магазинов, кафе и ресторанов рекомендовано закрыть заведения, пока нападавший остается на свободе.

Преступника ищут: кадры из швейцарского Шаффхаузена, где мужчина устроил резню бензопилой

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