новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей

17.10.2017 - 18:46

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя окончательные данные станут известны только в ближайшие дни, расстановка политических сил уже не изменится. Новым президентом страны станет Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, он набирает около 55 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила почти 56 %.

С победой в политической гонке Жээнбекова поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что богатый опыт избранного президента послужит расширению интеграционного взаимодействия между нашими государствами.

В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр

«Зарегистрировано 26 избирателей»: выборы президента Кыргызстана проходят в минском посольстве 15 октября

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Накануне президентских выборов в Кыргызстане объявили «день тишины»
Накануне президентских выборов в Кыргызстане объявили «день тишины»
Новый созыв бундестага подорожал на 51 миллион евро в год
Новый созыв бундестага подорожал на 51 миллион евро в год
«Это сокрушительный день для немецкой демократии»: итоги парламентских выборов в Германии
«Это сокрушительный день для немецкой демократии»: итоги парламентских выборов в Германии
Лидеры «Альтернативы для Германии» заявили, что готовят против Ангелы Меркель уголовное дело
Лидеры крайне правых националистов «Альтернатива для Германии» заявили, что готовят против Ангелы Меркель уголовное дело
На выборах в Бундестаг победил блок Ангелы Меркель
Хасан Роухани утвержден в должности президента Ирана, стартовал второй срок на этом посту
Хасан Роухани утвержден в должности президента Ирана, стартовал второй срок на этом посту
В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство
В расчете вернуть доверие избирателей премьер Японии полностью обновил правительство
Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко
Рам Натх Ковинд избран президентом Индии, поздравления направил Александр Лукашенко
Все новости по теме Выборы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru