Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию: какая программа визита
Новости Беларуси. Президент Беларуси 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает пресс-служба главы государства, в Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем.
На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Ожидается, что особое внимание президенты уделят экономическим вопросам: среди тем – увеличение товарооборота, возможность создания совместных производств и запуск взаимных инвестиционных проектов.
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Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.
Программой визита также предусмотрена встреча Александра Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов и соглашений.
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Последний раз президенты Беларуси и Сербии виделись в июне 2019 года: Александр Вучич прилетал в нашу страну на II Европейские игры. Добавим, Минск и Белград серьезное внимание уделяют сотрудничеству. На начало года показатели взаимной торговли демонстрировали рост. Товарооборот за январь-апрель превысил 59 миллионов долларов, увеличившись на 48 %. В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов «Гомсельмаш». Реализуется ряд других проектов.
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У сербов есть одна интересная и, на первый взгляд, странная традиция: в самые трудные и самые страшные моменты – петь, рассказали в фильме «Мирные люди». Хотя, почему странная? Именно песня во времена Великой Отечественной войны вела в бой и помогала выживать. В 1999 году здесь, на мосту, по ночам под звуки сирен и взрывов бомб жители Белграда, взявшись за руки, пели – громко, уверенно и бесстрашно. Мужчины и женщины, дети и старики.
Ту боль и страх Мария Тишма помнит до сих пор. Дочь сербских партизан была одной из тысяч жителей Белграда, кто в те дни стал живой мишенью.
Игорь Позняк, СТВ:
Правда ли то, что многие жители Белграда выходили с табличками «цель»?
Мария Тишма:
Да. Мы таким образом говорили агрессору: «Смотрите! Мы – живые люди! Вот ваша цель! Стреляйте в нас!» Всё наше государство было мишенью. Вообще, сербы – такой народ, что если ты приходишь с благими намерениями, то получаешь больше, чем ожидал, а если кто-то пришёл шантажировать, мы ничего не отдадим, мы будем стоять до последнего.
Игорь Позняк:
Мне кажется, в этом смысле белорусы и сербы очень похожи.
Мария Тишма:
Да, это правда. У нас с вами настоящая славянская душа, куда можно поместить все радости и грусти. И Запад этого никогда не поймёт.
Игорь Позняк:
Вы помните тот апрельский день, когда Президент Лукашенко прилетел сюда в Белград?
Мария Тишма:
Это была реальная история о настоящей дружбе. Ваш Президент поддержал Милошевича и тем самым дипломатично сказал Клинтону, чтобы он не решал свои частные проблемы, издеваясь над целым народом. И этим он навсегда вошёл в наши сердца. Это по-настоящему народный Президент. Он во время бомбардировок приказал своим дипломатам, которые работали в Белграде, чтобы они остались здесь и были рядом с нами. Хотя, многие послы просто удрали.