Президент Беларуси 20 декабря совершит рабочий визит в Россию
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят существующие проблемы и перспективы совместной работы, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020-м председательства в ЕАЭС. В повестке дня – стратегия развития евразийской экономической интеграции, назначение председателя и состава Коллегии ЕЭК, а также ряда других направлений межгосударственного сотрудничества.
В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Во время встречи стороны планируют обсудить актуальные вопросы деятельности Содружества.
Традиционно на площадках саммитов ожидаются двухсторонние встречи Президента Беларуси с зарубежными коллегами. В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным по насущным вопросам белорусско-российских отношений.
Россия предлагает распространить на ЕАЭС белорусский опыт регулирования цен на сахар
Новости мира. В ЕАЭС обсуждается возможность введения регулирования цен на сахар. Инициатором выступили российские производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они изучили опыт нашей страны и теперь предлагают распространить его на весь союз. Дело в том, что в России перепроизводство сахара привело к беспрецедентному обвалу цен, что, в свою очередь, поставило в сложное положение сельхозпроизводителей. В ряде регионов закупочная цена на сахарную свеклу даже не обеспечивает уровень воспроизводства. Сейчас там сладкий продукт продается ниже себестоимости, поэтому белорусские заводы еще в августе полностью прекратили экспортные поставки и переориентируют потоки на другие рынки.
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