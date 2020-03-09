Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»
Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет.
Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу
Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и федерацией кикбоксинга и таиландского бокса.
С подробностями Юлия Силипицкая.
У этих ребятишек сегодня большой праздник: им подарили не один, а целых три спортивных зала. Ну а заниматься они будут тайским боксом. Вот где можно развернуться и направить свою неуемную энергию в позитивное русло.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Детки не всегда с простой и легкой судьбой попадают в этот зал. В данный момент их будет тренировать чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Жуковский. То есть какой сразу пример подрастающему поколению, какая мотивация для того, чтобы приходить и каждый день себя совершенствовать.
Сегодня жизнь маленьких спортсменов изменится. В прошлом останутся разбитые окна и подножки одноклассникам, ненормативная лексика и обычная лень. Впереди тренировки, дисциплина и познание самих себя.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Они получат возможность тренироваться у таких прекрасных, выдающихся тренеров, лучших, я думаю, у нас в республике. Они уходят под патронаж офицеров, которые научат их достойно поступать в определенных ситуациях.
Помимо Минска проект «Смелый шаг» пока охватит Минскую область, а так же Гомель, Могилев и Полоцк.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Этот проект в первую очередь предусматривает, наверное, две составляющие – это спортивную и социальную. Это социальная реабилитация детей, подростков, попавших в определенные жизненные трудные ситуации. Ну и второе, мы хотим из них сделать спортсменов. Если кто-то не станет спортсменом, он все равно станет настоящим человеком.
Кальварийская, 29 в Минске – режимный объект, но для 23 юных спортсменов его двери будут радушно открыты три раза в неделю.
Егор Невейко:
Хочу стать чемпионом по тайскому боксу. Я буду защищать маму, папу и свою Родину.
Ангелина Русина:
Я хочу стать чемпионкой мира.
Не бывает чужих детей, все они наши, и мы в ответе за каждого.