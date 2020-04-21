Президент Беларуси: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения
Новости Беларуси. Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 21 апреля во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его.
Президент Беларуси поручил правительству, чтобы вся международная помощь – от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития – была направлена на модернизацию системы здравоохранения.
Александр Лукашенко:
И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе.
«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент (читать далее).
«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент
Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бобруйске. Глава государства 21 апреля посетит предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за март там изготовили 3 миллиона медицинских масок. Востребованную продукцию здесь начали отшивать еще в феврале. Тогда предприятие перепрофилировало под эти нужды несколько бригад.
Сейчас над изготовлением средств защиты трудится весь коллектив швей – а это 1 150 человек. В семи цехах за сутки изготавливают 200 тысяч масок.
Работают по 12 часов и по субботам. К таким нагрузкам на фабрике относятся с пониманием.
«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик
Лилия Кардымон, начальник швейного цеха бобруйского швейного предприятия «Славянка»:
Мотивирует, естественно, что в связи с COVID-19, люди все это прекрасно понимают и ответственно относятся к этому. Они задерживаются, стараются и никогда я не слышала ни от кого каких-то возмущений. Все понимают, что это не только его личное здоровье, но и здоровье всей нации.
Елена Колесникович, швея бобруйского швейного предприятия «Славянка»:
Мы стараемся для страны, чтобы всех обеспечить масками. В первую очередь, наших медиков. Потому как они спасают наши жизни. Мы стараемся, выполняем норму, даже больше выполняем нормы, чтобы всё было хорошо. Чтобы наша страна ушла от этой эпидемии.
Недавно швейная фабрика освоила ещё и пошив защитных костюмов, бахил и шапочек для медперсонала больниц и поликлиник. На изготовление востребованных в данной эпидемической ситуации товаров – масок, антисептиков, средств защиты – переориентировался целый ряд белорусских компаний.