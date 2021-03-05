Президент Беларуси: к концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством
Новости Беларуси. К концу пятилетки мотовелозавод должен стать современным, образцовым производством. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода.
Как сообщает БЕЛТА, главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам ОАО «Мотовело» и связанным с его ликвидацией. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. При этом действовать оперативно, не теряя времени.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство.
Также Президент Беларуси требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО «Мотовело», где в настоящее время есть много незадействованных территорий.
Будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Александр Лукашенко 5 марта посетит «Мотовело»
Новости Беларуси. Главу государства 5 марта ждут на минском мотовелозаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производству велосипедов и мотоциклов в стране быть – такое однозначное решение Александр Лукашенко принял на недавнем совещании во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять
5 марта будет решаться дальнейшая судьба предприятия. Заводу нужен комплексный бизнес-план и продукция высокого качества. Главное – «Мотовело» не грозит приватизация, коллектив сохранят.
Александр Лукашенко о мотовелозаводе: если кто-то думает, что мы продадим предприятие, на это даже не рассчитывайте
На рассмотрение главы государства правительство представило несколько вариантов вывода производства из кризиса. Один из них – создание на заводе новой линии с прицелом на выпуск электротранспорта. Именно такая техника сегодня востребована на внешних рынках. Еще одна проблема – производственные площади. Завод строился с советским размахом. Территория предприятия – 25 гектаров. Но сборка техники – это всего один цех, остальное сдают в аренду. Задача – создать полноценную площадку с полным циклом производства.