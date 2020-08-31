Президент Беларуси: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд
Новости Беларуси. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 31 августа во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось.
Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед.
Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.
Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний
Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья почетными грамотами награждены медики со всей страны.
В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019-й; ратифицировали ряд международных договоров; одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Это гораздо более будет удобно прежде всего для людей, которые в силу ряда причин оказываются участниками судебного разбирательства. Это снимает практически все вопросы относительно встречающихся иногда нареканий на поведение суда в процессе.
То есть сегодня речь стоит о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который сегодня нам позволяет научно-технический прогресс.
За время весенней сессии обеими палатами парламента рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе – об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.