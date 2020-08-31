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Президент Беларуси: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперёд

31.08.2020 - 11:30

Новости Беларуси. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 31 августа во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось.   

Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. 

Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентин Сукало
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Совет Республики одобрил аудио- и видеозапись судебных заседаний

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Новости Беларуси. Белорусские депутаты закрывают весеннюю сессию. На завершающем ее заседании в первом чтении приняты проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы обновлены на 40%. Депутат Палаты представителей об обновлении КоАП и ПИКоАП

Завершающее заседание в Совете Республики стартовало 30 июня с поздравлений. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья почетными грамотами награждены медики со всей страны.

В целом повестка дня была насыщенная. Сенаторы одобрили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2019-й; ратифицировали ряд международных договоров; одобрили некоторые изменения, которые касаются работы судов. Среди них – аудио- и видеосъемка заседаний.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Это гораздо более будет удобно прежде всего для людей, которые в силу ряда причин оказываются участниками судебного разбирательства. Это снимает практически все вопросы относительно встречающихся иногда нареканий на поведение суда в процессе.

То есть сегодня речь стоит о том, чтобы наши процессуальные процедуры осовременить до того уровня, который сегодня нам позволяет научно-технический прогресс.

За время весенней сессии обеими палатами парламента рассмотрены и одобрены свыше 50 законопроектов. Ратифицированы более 30 международных договоров, в их числе – об упрощении выдачи виз с Европейским союзом.