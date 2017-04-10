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Президент Беларуси на встрече с генпрокурором Китая: мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью

10.04.2017 - 14:00

Новости Беларуси. Президент Беларуси 10 апреля встретился с генеральным прокурором Китая. Сотрудничество между ведомствами правового блока двух стран развивается уже не первый год. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь и Китай объединяют тесные связи не только на высшем, но и на межведомственном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Преступность сегодня многоплановая, носит интернациональный характер. Мы с вами тесно сотрудничаем, идет обмен людьми. Естественно, что на фоне всего того положительного, что у нас есть, имеются и отрицательные факты. Что греха таить, есть и правонарушения. Поэтому, хотели бы мы или нет, но нам придется бороться с этими явлениями. Организованная преступность и коррупция носят более изощренные формы. Эти явления мутируют, если можно так сказать. А генеральные прокуроры, прокуратура у вас и у нас являются органами, координирующими деятельность правоохранителей по всем направлениями, в том числе и по данным.

Поэтому мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью, координации этих действий. Думаю, что для Китайской Народной Республики это также будет нужно и полезно.

Цао Цзяньмин, член центрального комитета Коммунистической партии, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР:
Уважаемый господин Президент, для меня большая честь встречаться сегодня с вами. Большое спасибо, что нашли время. Мы очень благодарны за такой теплый прием коллег на прекрасной белорусской земле. Мы можем наблюдать, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами двусторонне сотрудничество развивается стабильно, находится на пути здорового развития и углубления.

Напомним, накануне генпрокуратуры Беларуси и Китая подписали программу сотрудничества. Она рассчитана на ближайшие несколько лет.

Президент Беларуси на встрече с генпрокурором Китая: мы намерены активизировать наше сотрудничество по направлениям борьбы с преступностью

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