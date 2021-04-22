Президент Беларуси находится в Москве с рабочим визитом
Новости Беларуси. В Кремле начинается встреча президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прибыл в Москву несколько часов назад.
В российской столице у Александра Лукашенко запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
Ожидается, что встреча начнется ближе к вечеру. На ней лидеры обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений и обстановку на внешнем контуре Союзного государства.
Президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе и на международной арене. Также в центре внимания глав государства – торговое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19. В частности, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Борт номер один взял курс на Москву около получаса назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В российской столице у Александра Лукашенко запланированы переговоры с Владимиром Путиным.
Лидеры обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений. В центре внимания торговое сотрудничество, союзная экономика, в том числе в продолжение встреч и телефонных разговоров, которые состоялись ранее.
Ожидается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.
Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы.
Президенты также обменяются мнениями по международной повестке дня и ситуации в регионе.