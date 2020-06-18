Президент Беларуси об изменении административного законодательства: «Не нужно цепляться к людям по мелочам»
Новости Беларуси. Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси 18 июня заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.
Александр Лукашенко напомнил, что в течение полугода над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях работала межведомственная экспертная комиссия под руководством заместителя главы Администрации Президента Ольги Чуприс.
Глава государства подчеркнул, что следом за кодексами необходимо пересмотреть ведомственные инструкции и другие акты подзаконного уровня, убрав из них лишние бюрократические требования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно цепляться к людям по мелочам.
«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов
Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, изменения коснутся страхования гражданской ответственности нотариусов. Планируется увеличить размер страхового возмещения и расширить перечень страховых случаев. А срок исковой давности, когда можно требовать выплаты возмещения, увеличится с 3 до 10 лет.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Законопроект вводит новые нормы, где увеличивается размер страхового возмещения, вводится страхование дополнительной ответственности.
Помимо нотариуса, который сам страхует свою гражданскую ответственность, страхует ответственность дополнительно также Белорусская нотариальная палата – до 10 тысяч базовых величин.
Кроме того, законопроект вводит принцип экстерриториальности для сделок с недвижимостью. Если сейчас к нотариусу нужно обращаться по месту нахождения имущества, после вступления в силу закона сделку можно будет заключить у любого специалиста без территориальной привязки.