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Президент Беларуси об оптимизации теплоснабжения домов

20.10.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Теплоснабжение – самая дорогая услуга в жировке. Зимой именно она «весит» до 30 % общей стоимости коммуналки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тепло сегодня стоит очень дорого, завтра будет еще дороже, и любая оптимизация котельного хозяйства оборачивается выгодой и для потребителей, и для государства. Кроме того, не надо забывать о плановой замене изношенных теплосетей. Если не выполнять в необходимых объемах, в будущем получите большие проблемы, с которыми регулярно сталкиваются наши соседи. В России, Украине из-за этого замерзают не только кварталы, но и целые города. У нас недопустимо, чтобы замерз даже один отдельно взятый дом. Надеюсь, вы меня услышали.

Особенно остро стоит проблема обслуживания коммунальной инфраструктуры в сельской местности.

Также нужно министерству решить вопрос тепловой модернизации жилых домов в целях экономии. Вы изменили подходы к этому вопросу. Народ оценил это неоднозначно. Если люди хотят сделать утепление большим по объему, чем положено, то посчитайте и сделайте за их же деньги. Чтобы не было накладно, договоритесь со строителями, производителями утеплений и дайте рассрочку. Это тоже значительная экономия.

Источник фото: http://president.gov.by

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