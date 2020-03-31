Президент Беларуси обсудил с Натальей Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.
Как сообщает БЕЛТА, в центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы – год президентских выборов. Самая большая проблема – это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.
Что касается ситуации в экономике, Президент констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату.
Александр Лукашенко:
Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно.
Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность
При этом глава государства подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней.
Александр Лукашенко:
Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз.
Президент Беларуси добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.
Авторский коллектив СТВ получил диплом конкурса БелТПП
Новости Беларуси. Телеканал СТВ снова в числе лучших! Дипломантами конкурса от Белорусской торгово-промышленной палаты стал репортерский дуэт Алены Сыровой и Андрея Новгородцева, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
Наши коллеги отмечены в номинации «Лучший авторский коллектив на телевидении». Причем в 2020 году конкуренция была как никогда высокой: всего на конкурс подали 320 заявок, из них только от телекомпаний – 52. Оценивались как сама подача темы, так и ее визуализация. Идея сюжета и текст – автора, а вот картинка на экране – заслуга видеооператора. Тем более тема непростая: доступно и понятно рассказать про особенности развития экспорта в нашей стране.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Слово «экспорт» для нашей страны действительно святое, для нашего бизнеса. Страна с открытой экономикой, тотально открытой экономикой. Я часто привожу этот пример: индекс экспортоориентированности, открытости нашей экономики – один из самых высоких в мире. Мы производим и поставляем на рынки почти 180 стран мира.
Очень разумный подход – сохранить производственный сектор, сохранить наши контакты, наши договора, контракты по нашим поставкам, потому что надо думать о будущем.
В новом сезоне организаторы обещают расширить список номинаций – в отдельную вынести региональные телекомпании. И заметно увеличить призовой фонд.