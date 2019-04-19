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Президент Беларуси объявил о проведении парламентских выборов в 2019 году

19.04.2019 - 13:09

Новости Беларуси. В 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.  

Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. А в этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя.  

Александр Лукашенко: Необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства (здесь подробнее).  

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