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Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра

13.10.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Сегодня на совещании с представителями силовых структур Президент рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня я хотел бы поговорить и обсудить проблемы отдельных правонарушений в нашей стране в этом составе, в том числе и на самом высоком уровне, в том числе связанных с коррупционными проявлениями. И, прежде чем принимать какие-то решения, я хотел бы услышать эти проблемы и ответы на вопросы, касающиеся этих проблем со стороны даже некоторых присутствующих здесь. Я обещал в свое время, что мы в таком составе встретимся, чтобы не было разного рода кривотолков и измышлений. И еще раз подчеркиваю, прежде чем принимать решения, я готов выслушать позицию, если нужно, каждого.

По итогам совещания Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра Республики Беларусь. В связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению главы государства, которая изучала деятельность ОАЦ, Президентом принято решение об отстранении от занимаемых должностей всех руководителей Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Президенту.

Президент Беларуси отстранил от должностей руководителей Оперативно-аналитического центра

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