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Президент Беларуси подписал указ о системе мониторинга общественной безопасности

26.05.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Указ о системе мониторинга общественной безопасности подписал глава государства. Документ предусматривает развитие действующих в стране комплексов видеонаблюдения на основе единых технических требований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать система будет как в целях профилактики правонарушений, а также помощи в раскрытии преступлений и розыска лиц, так для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В этой связи предусмотрено использование программного обеспечения видеоаналитики и специальных детекторов, позволяющих фиксировать определенные события. Кроме того, планируется создание архива с возможностью поиска необходимой информации. Предполагается, что сигнал о тревожных ситуациях госорганам системы обеспечения безопасности будет поступать автоматически.

Президент Беларуси подписал указ о системе мониторинга общественной безопасности

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