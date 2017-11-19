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Президент Беларуси поздравил аграриев с профессиональным праздником

19.11.2017 - 14:24

Новости Беларуси. 19 ноября у работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса профессиональный праздник. Свою признательность всем, кто возделывает поля, убирает урожай, работает на фермах, кто любит свою землю и трудится на благо страны, выразил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава государства, АПК является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Динамичное развитие села было и остается неизменным приоритетом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнем году собран хороший урожай зерна. Сформирована достаточная сырьевая база для перерабатывающей промышленности. Все это – результат неустанного труда сельчан, благодаря чему обеспечена продовольственная безопасность государства.

Президент Беларуси поздравил аграриев с профессиональным праздником

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