Президент Беларуси предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. Как сообщает БЕЛТА, об этом глава государства заявил 1 марта, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы.
Он предложил, что, видимо, необходимо ввести и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги.
Александр Лукашенко:
Тогда они перестанут брать. А перестанут брать – и желание платить (в конвертах. – Прим. ред.) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально.
Президент обратил внимание, что в любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание.
Александр Лукашенко:
Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем. Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтобы это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз – заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие.
Коллективу Комитета государственного контроля представили нового руководителя
Новости Беларуси. Коллективу Комитета госконтроля 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Президент назначил Василия Герасимова на пост главы ведомства. До этого момента он исполнял обязанности председателя КГК.
Свою работу Василий Герасимов начинал в Высшем хозяйственном суде Беларуси. После трудился в Госконтроле, в том числе возглавлял региональное подразделение в Гродненской области. Набирался опыта и на месте помощника Президента по Брестскому региону. Потому тема контроля ему не нова.
Как отметил премьер-министр Роман Головченко, данное назначение является высокой оценкой той работы, которая была проделана Комитетом под руководством Василия Герасимова с сентября 2020 года.
На КГК были возложены особые функции, которые здесь реализовали на самом высоком уровне. Теперь коллективу ведомства предстоит заняться решением новых непростых государственных задач.
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