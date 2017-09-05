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Президент Беларуси провел совещание с силовым блоком накануне учений «Запад-2017»

05.09.2017 - 13:55

Новости Беларуси. Приглашенные зарубежные наблюдатели могут лично убедиться в мирных задачах белорусско-российских учений «Запад-2017». Об этом 5 сентября заявил Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком.

Военная операция пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в ней примут почти 13 тысяч человек и 900 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотел бы накануне начала активной фазы учений «Запад-2017» услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться. Наши учения оборонительный характер носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная вооруженная группировка на западном направлении Беларуси и России. А коль она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить, учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения – мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят.

Основная задача – отработка совместных действий в борьбе против вооруженных группировок и терроризма. Учения пройдут в два этапа, но уже к 30 сентября войска (и белорусские, и российские) вернутся на места постоянной дислокации. Следить за ходом операции изъявили желание порядка 80 зарубежных наблюдателей и полторы сотни журналистов.

Президент Беларуси провел совещание с силовым блоком накануне учений «Запад-2017»

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