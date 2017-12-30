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Президент Беларуси рассказал, что хочет в подарок в 2018 году

30.12.2017 - 02:26

Новости Беларуси. В преддверии Нового года – вопрос о подарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой подарок для Президента в новом году стал наиболее желанным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не новый для меня вопрос, часто задают в обыденной жизни. Например, дети: «Папа, что тебе подарить? Что ты хочешь?» Я говорю: «Вы мне не сможете подарить того, чего я хочу». А вот все вы – сможете, особенно девушки, если у вас будет такое настроение, как сегодня. У всего белорусского народа, вот честно говорю.

Президент Беларуси: «Ребенок в семье – это счастье, а мы за это счастье вам платим»

Вы даже не представляете: когда еду в городскую резиденцию, я смотрю на тротуары, как там идут люди, на их реакцию, поведение и прочее. И я через это уже чувствую настроение общества. И если человек улыбается и у него хорошее настроение, я знаю, что жизнь терпима. В жизни все хорошо никогда не будет, но надо, чтобы была жизнь терпимой.

Я хочу видеть проявления этой терпимости – это хорошее ваше настроение и ваши улыбки. Ну, я и вам этого желаю. Самое главное – чтобы родные, настоящие и будущие дети, никогда вас не огорчали и не болели.

Источник фото: http://president.gov.by

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