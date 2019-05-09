Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Президент Беларуси: Ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

09.05.2019 - 11:37

Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником – Днем Победы.  

Выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, Александр Лукашенко заявил, что ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла.  

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы (читать далее).  

Новости по теме

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы

«Мы спаслись только тем, что бросились в ледяную воду» Как дети прятались от фашистов и уходили в партизаны

«Скоро вернусь!» Письмо с фронта стало семейной реликвией

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»

Беларусь помнит. История героев войны в одном фото

«Во время войны детям не очень много нужно было для улыбки»

«Слушаюсь, сынок». Как 19-летний парень командовал 45-летними солдатами и мечтал стать библиотекарем

«Начали делать восьмёрки на Красной площади, высекая искры». Как инженер без образования создал легендарный танк Т-34
‡агрузка...


Новости 24 часа

«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы

9 Мая 2019. Минск. Возложение цветов и венков к монументу Победы. Видеоверсия

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

«Беларусь помнит». Участники акции на площади Победы о героях войны и подвиге белорусского народа

«Вальс Победы», автомотопробег, реконструкция взятия Рейхстага: как регионы готовятся отметить День Победы

Поэтический пленэр и фотосессии с фронтовиками 40-х: как в Витебске отметят День Победы

Видеообращение защитника Брестской крепости, акция «Беларусь помнит» и рисунки на асфальте: как Брест празднует 9 Мая

В благодарность за Победу. Праздничный концерт «Беларусь помнит. Дорога памяти» смотрите в эфире телеканала СТВ

Все новости