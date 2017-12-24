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Президент Беларуси: «Рождество – праздник обновления, сострадания и милосердия»

24.12.2017 - 22:12

Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

Президент Беларуси подчеркнул: «В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Рождеством Христовым. В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия. Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

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