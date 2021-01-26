Александр Лукашенко согласовал назначение Кирилла Казакова генеральным директором телеканала СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко согласовал 26 января назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение».
Как сообщает БЕЛТА, должность руководителя телеканала СТВ стала вакантной после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне 2020 года был назначен министром информации. Исполнять обязанности гендиректора стал его заместитель Кирилл Казаков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов.
Президент отметил, что на СТВ появилось много новых лиц, «толковых и патриотичных», в том числе молодежи, запустились новые проекты.
Александр Лукашенко:
Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась.
Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес
Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Денис Дишук.
На внеочередной 37-й сессии районного Совета депутатов его кандидатура была единогласно поддержана.
Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»
Как отметил губернатор Минской области, за последнее время в Березино многое сделано для улучшения качества жизни людей, построена станция обезжелезивания, строится комфортное жилье.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Что касается развития производственного и промышленного потенциала Березинского района, то на мой взгляд, я просто убежден, что основа – это как раз частный бизнес. Потому что, может быть, не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие.
На мой взгляд, основа здесь – это качественная жизнь человека. А для работы может быть что-то здесь, на месте, а может быть все-таки маятниковая миграция. То есть хорошая транспортная инфраструктура: куда-то ездить на работу и возвращаться к месту своего проживания.
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