новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент Беларуси совершит официальный визит в Индию 11-12 сентября

10.09.2017 - 16:49

Новости Беларуси. Предстоящая неделя станет важной в белорусско-индийских отношениях. 11 сентября Президент Александр Лукашенко отправится с двухдневным визитом в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии. Главные темы переговоров – развитие двустороннего сотрудничества в экономике, политике, сфере науки и технологий.

Президент Беларуси совершит официальный визит в Индию 11-12 сентября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Индийско-белорусский бизнес-форум откроется 11 сентября в Нью-Дели
Индийско-белорусский бизнес-форум откроется 11 сентября в Нью-Дели
Александр Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Индию
Александр Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Индию
Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа
Чайные традиции, медитация и национальный танец: День культуры Индии проходит в Минске 27 августа
«Белоруснефть» открывает официальное представительство в Индии
«Белоруснефть» открывает официальное представительство в Индии
Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли
Инвестиции на сумму в $3 млн: Беларусь и Индия реализуют три крупных совместных проекта в фармацевтической отрасли
Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ
Факультатив по изучению индийского языка хинди открыли на факультете международных отношений БГУ
Производство обуви
Обувная и льняная дипломатия: какие товары скоро отправят из Витебской области в Индию
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
Все новости по теме Беларусь-Индия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru