Президент Беларуси совершит рабочий визит в Кыргызстан 27-28 ноября
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что повестку дня участники обсудят сначала в узком составе, затем стороны соберутся на пленарное заседание с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.
Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. В Бишкеке глава государства также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
Заседание Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане: какие темы обсудят
Кыргызстан 9 августа принимает глав правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке дня встречи – десятки вопросов.
Будет обсуждаться опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях.
В ЕАЭС входит Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. По прежнему страны до конца не могут решить вопрос распределения сумм ввозных таможенных пошлин между национальными бюджетами. Эту тему поднимут в узком составе межправительственного совета.
В присутствии всех участников делегаций – белорусскую возглавляет премьер-министр Сергей Румас – обсудят концепцию трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития аграрной отрасли и баланс спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции и продовольствию.