Президент Беларуси: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться
Новости Беларуси. Жизнь и экономика во время и после пандемии, план развития ЕАЭС до 2025 года и международное сотрудничество. 19 мая повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета продиктована временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже второй раз заседание глав стран «экономической пятерки» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проходит в формате видеоконференции. Не так давно по видеосвязи обсуждались актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Тогда итогом заседания стало совместное заявление.
Тема по-прежнему не теряет актуальность. За такую активную позицию Владимир Путин лично поблагодарил белорусского лидера. И это не единственное отступление от привычного протокола: по предложению Александра Лукашенко заседания в узком и расширенном составах совместили и провели в формате большого разговора.
Президент Беларуси подчеркнул, что длительные карантинные меры отчетливо показали: даже у сверхдержав нет запаса прочности, который позволил бы в условиях закрытых границ и неработающих предприятий долгое время удерживать от спада национальные экономики.
А значит, важно действовать согласованно, усиливать экономическую интеграцию, создавать благоприятную среду для продвижения товаров и услуг на общем рынке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нужно обсудить меры экономического характера с учетом меняющейся обстановки. Текущая ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике. Несмотря на это, уже очевидно, что ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться.
Все чаще мы слышим самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей.
Надеемся, что Российская Федерация как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран союза.
Говоря о повестке заседания, хочу отметить, что ее главным вопросом является принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Данный документ – это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран.
Его подготовка шла сложно. Но в целом нам удалось выйти на согласованные решения по всем направлениям углубления интеграции. Я хотел бы поблагодарить всех вас за конструктивный подход.
На обсуждение президентов было вынесено десять вопросов. Один из важнейших – создание общего рынка энергоресурсов.
По итогам переговоров лидеры «экономической пятерки» в целом одобрили основные положения стратегии развития экономической интеграции до 2025 года, но отложили подписание документа, чтобы более тщательно проработать формулировки «дорожной карты».
Следующую встречу уже в очном составе решено провести в Минске в октябре – ноябре 2020 года.
Жизнь и экономика во время пандемии и международное сотрудничество. Какие темы обсуждали на саммите ЕАЭС
Новости Беларуси. Жизнь во время пандемии, экономический сценарий после вируса, план развития ЕАЭС на ближайшие пять лет и международное сотрудничество. 19 мая повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета продиктована временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже второй раз встреча глав стран «экономической пятерки» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проходит в формате видеоконференции.
Президент Беларуси: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться
Не так давно по видеосвязи обсуждались актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Тогда итогом заседания стало совместное заявление. Тема по-прежнему не теряет актуальность. За такую активную позицию Владимир Путин лично поблагодарил белорусского лидера. И это не единственное отступление от привычного протокола: по предложению Александра Лукашенко заседания в узком и расширенном составах совместили и провели в формате большого разговора.
Президент Беларуси подчеркнул, что длительные карантинные меры отчетливо показали: даже у сверхдержав нет запаса прочности, который позволил бы в условиях закрытых границ и неработающих предприятий долгое время удерживать от спада национальные экономики. А значит, важно действовать согласованно, усиливать экономическую интеграцию, создавать благоприятную среду для продвижения товаров и услуг на общем рынке. А еще принимать меры для повышения благосостояния людей.
На обсуждение президентов было вынесено 10 вопросов. Большинство из них согласованы. Но до сих пор не урегулирован, подчеркнул Александр Лукашенко, механизм формирования цен на энергетическом рынке. Стоимость транспортировки газа для Беларуси отличается, например, от российской практически в три раза. А доставка голубого топлива – это 70 % от его конечной стоимости. Конкурировать на равных предприятиям в таких условиях невозможно. К тому же, все договоренности прописаны в Союзном договоре. Мы просто настаиваем на их выполнении.
Кроме того, сегодня, 19 мая, президенты договорились провести дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства-наблюдателя при объединении.
Главный документ сегодняшнего саммита – Стратегия развития экономической интеграции до 2025 года.
По итогам переговоров лидеры «пятерки» в целом одобрили основные положения, но отложили подписание, чтобы более тщательно проработать формулировки «дорожной карты».
Следующую встречу, уже в очном режиме решено провести в Минске предстоящей осенью.