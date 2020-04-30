Президент Беларуси требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Новости Беларуси. Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи рассматриваются 30 апреля на совещании у Президента Беларуси.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, на совещание вынесены вопросы, связанные с предоставлением Беларуси иностранной безвозмездной помощи, а также возможной корректировки действующего порядка ее регистрации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Управление делами и Администрация Президента подготовили соответствующие предложения. В целях снижения нагрузки на бюджет по моему поручению в 2018 году правительство совместно с Управлением делами утвердило комплекс мер по привлечению помощи.
Александр Лукашенко обратил внимание, что реализация этих мер уже дала результат – наметился определенный рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. Только за последние три года их общий объем составил около $240 млн.
Александр Лукашенко:
Мы видим активизацию наших западных партнеров – различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем.
Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели.
По словам главы государства, Беларусь открыта для финансирования, направленного на социальные цели, к примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, оказание медицинской помощи, поддержку малообеспеченных граждан, инвалидов, пенсионеров, детей.
Александр Лукашенко:
Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге.
Доставка лекарств, увольнение работников, арендные каникулы. Рассказываем про новый указ понятно
Новости Беларуси. Приняты меры по поддержке экономики. Президент подписал указ в пятницу, 24 апреля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А накануне во Дворце Независимости состоялось большое совещание. Высшие должностные лица, губернаторы и помощники Президента – все они собрались, чтобы, по словам главы государства, всесторонне обсудить устойчивую работу экономики и социальной сферы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей будут в мире голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Сегодня все спохватились, что надо экономику поднимать (подробнее здесь).
Белорусская экономика работала и продолжает это делать. Да, произошло снижение темпа роста ВВП – в январе-марте не дотянули до 100 %. Но многие отрасли показывают плюс: те же строительство, деревообработка, фармацевтика. Правда, есть и те виды деятельности, которые просели по объективным причинам. На их поддержку и направлен подписанный в пятницу указ.
Юлия Огнева, СТВ:
Итак, давайте подробнее. Ниже список отраслей, которые наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса. Как видите, в основном речь о сфере услуг. Здесь и торговля, и общепит, и туризм, и развлечения, и аренда. Есть и производители, например, легкая промышленность. Социальная сфера – образование, здравоохранение.
Теперь, собственно, о мерах. Оценить их значимость по отдельности достаточно сложно – речь скорее о комплексном эффекте. Но все же есть послабления, особо значимые для бизнеса. Так, компаниям могут быть предоставлены налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября. Предоставлять их или нет, будут решать местные власти. На это, кстати, особое внимание обратил глава государства на совещании в четверг, 23 апреля.
Александр Лукашенко:
Если мы будем денежные средства какие-то выделять стране для экономики – эти денежные средства делить будут губернаторы, они этого захотели. Они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся, или магазин поддерживать, или химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им виднее там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому что достанется (подробнее здесь).
Помимо налоговых каникул, вводятся каникулы арендные, а также мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Частным арендодателям рекомендуется предоставлять отсрочку, а также уменьшать размер арендной платы. ИП смогут перейти на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога, если временно не работают.
Также есть новшества для работников и нанимателей. Последние получили право изменять условия труда работника в связи с эпидемиологической ситуацией. Все, что нужно – это предупредить за один календарный день. Но! Здесь очень важно: размер оплаты труда не должен быть уменьшен. Также работодатель сможет временно переводить сотрудника в другую организацию, но не более чем на 3 месяца.
Кроме того, определились, как быть с родителями, чьи дети стали контактами первого или второго уровней. Если ребенку не исполнилось 10 лет, маме или папе будет выдаваться больничный.
Достаточно давно об этом шла речь, но вот решение принято: аптеки смогут заниматься доставкой лекарств. Но только тех, которые отпускаются без рецепта. Антисептиков должно стать больше, а цена на них снизиться – до конца 2020 года отменены квоты на их производство.
И, наконец, контрольные меры. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву разрешили назначать внеплановые проверки ИП и юрлиц. Также могут быть проверены компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей и общепитом, даже если не прошло двух лет после их госрегистрации. До этого такой возможности у контролирующих органов не было. Ну и работа магазинов, ресторанов, кафе может быть приостановлена, если нарушения будут выявлены.
Конечно, это не весь список принятых мер, которые призваны минимизировать влияние на нашу экономику мировой эпидемиологической ситуации. В документе собраны предложения многих министерств и ведомств. На своде, скажем так, было Министерство экономики.
И мы попросили заместителя министра Дмитрия Матусевича ответить на несколько вопросов. Подробнее здесь.