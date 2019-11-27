Президент Беларуси в Кыргызстане примет участие в саммите ОДКБ. Какие ещё мероприятия запланированы
Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск». 27 ноября в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.
Предполагается, что повестку дня участники сначала обсудят в узком составе, затем стороны соберутся на пленарное заседание с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.
Президент Беларуси совершит рабочий визит в Кыргызстан 27-28 ноября
Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. В Бишкеке глава государства также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.
В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран
Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее словам, эпизоды надругательства над флагами все чаще происходят во время различных демонстраций, что оскорбляет чувства граждан той или иной страны. В связи с этим до конца 2019 года планируется создать законопроект, в котором подобные действия будут причисляться к уголовным преступлениям. Для нарушителей будет предусмотрен штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.