Президент Беларуси выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах
Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах.
Об этом Президент Беларуси заявил 10 апреля при обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся. Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще – переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб.м меньше будем потреблять по нашим расчетам.
Участниками мероприятия стали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.
Проект указа разработан в целях стимулирования граждан к переходу в своих жилых домах на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь идет об одноквартирных (блокированных) жилых домах.
США выделят 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы
Новости мира. США планируют выделить до 1 млрд долларов в поддержку энергонезависимости стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Средства выделят для того, чтобы инвестиции пришли в частный и энергетический сектор.
Как известно, США выступают против строительства газопровода «Северный поток – 2» . Америка обещает поддержать участников неформального объединения «Инициатива трех морей» – это 12 стран ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.