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Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны

23.10.2017 - 10:01

Новости Франции. Макрон теряет Францию. Рейтинг президента пятой республики обвалился – ему доверяет лишь 42% жителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем аналитики уверены: крутое пике продолжится, ведь последние решения главы елисейского дворца (особенно трудовая реформа) вывели людей на улицы – протестовать. Однако самый молодой президент в истории Франции верит, что это лишь временные трудности, и в дальнейшем нация поймет, что его действия – благо для будущего экономики.

Президент Франции Макрон теряет позиции: ему доверяет лишь 42% жителей страны

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