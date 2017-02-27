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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибудет в Беларусь с официальным визитом 1 марта

27.02.2017 - 16:35

Новости Беларуси. Минск готовится к встрече главы Грузии. Он прибудет в нашу страну с официальным визитом. 27 февраля стало известно, что 1 марта состоятся переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с его грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Запланированы встречи в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций.

Во Дворце Независимости будет обсуждаться широкий комплекс вопросов. Особое внимание уделят ускорению торгово-экономического сотрудничества. Итогом переговоров станет подписание ряда документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные флаги Беларуси и Грузии

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