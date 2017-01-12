новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»

12.01.2017 - 20:29

Новости Беларуси. В Беларуси скорректирован список лиц, обязанных участвовать в финансировании государственных расходов. Президентом внесены изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

От выплат освобождаются участники спортивных национальных сборных и проходящие альтернативную службу.

А вот безработные, которые направлены на переобучение, не должны иметь никаких нареканий на занятиях. В противном случае они зачисляются в разряд тунеядцев.

Внесена и ясность относительно родителей, которые воспитывают детей до 7 лет.

Для них условие: ребенок не ходит в детский сад. Местным органам власти дается право освобождать от уплаты сбора людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку возникли такие уточнения, у налоговых органов появилось дополнительное время, чтобы подготовить извещения. Те, кто все же обязан уплатить сбор за 2015, получат их не позднее 20 января 2017 года.

Перенесен и срок уплаты сбора: с декабря 2016 на конец февраля 2017.

Президент изменил список лиц, которые считаются «тунеядцами»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем
Скажут идти дворником за 200 рублей, все бросить и идти? – если проигноровать вакансию, снова признают иждивенцем
Медицинские учреждения Беларуси будут сообщать информацию в налоговую о временной нетрудоспособности граждан
Медицинские учреждения Беларуси будут сообщать информацию в налоговую о временной нетрудоспособности граждан
Налог на завещанный дом платят пропорционально долям?
Должны ли пенсионеры платить налоги на участок и недвижимость?
Льготы по налогам для многодетных: какие документы нужны?
Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом?
Топ-10 налогоплательщиков Минска
Топ-10 налогоплательщиков Минска
Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь
В Беларуси отменяют ограничение на хранение алкоголя для личных целей
Все новости по теме Налоги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru