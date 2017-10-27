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Президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года

27.10.2017 - 16:42

Новости Казахстана. С кириллицы на латиницу – президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих целях Назарбаев постановил утвердить прилагаемую буквицу казахского языка, основанную на латинской графике и состоящую из 32 букв. Кроме того, правительству поручено образовать национальную комиссию по переводу и обеспечить поэтапность процесса.

По мнению лидера страны, новый алфавит облегчит коммуникацию с внешним миром и поможет детям быстрее учить английский язык.

Президент Казахстана подписал указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года

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