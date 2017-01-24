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Президент – министру МВД: нам надо постепенно идти к оптимизации структуры

24.01.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Оптимизацию в МВД нужно проводить, но подходить к вопросу нужно разумно. Александр Лукашенко 24 января принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Как подчеркнул Президент, сэкономленные в результате оптимизации средства, останутся на балансе ведомства. В ходе рабочей встречи Президенту было доложено о результатах деятельности органов внутренних дел по итогам года, а также запланированных мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности МВД, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается. Коль улучшается, значит, нам надо постепенно идти к сокращению, но не бездумному, а оптимизации структуры. Поэтому мы не говорим, что это искусственное сокращение Притом, оптимизируя структуры, я вам обещал (и это свято выполняю), что сэкономленные средства остаются в вашем распоряжении. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное необходимое имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь. Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в 2 раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на 10 миллионов рублей, получите 20: 10 сокращенных и 10 дополнительно из бюджета. И госслужбе то же самое. Поэтому вы заинтересованы должны быть в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации и сокращения ради глупого, тупого сокращения. И тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою работу, службу в органах милиции, и они востребованы, значит, их нужно сохранить.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент – министру МВД: нам надо постепенно идти к оптимизации структуры

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