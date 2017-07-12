Президент Молдовы 12 июля примет участие в открытии «Славянского Базара»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном 13 июля в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля молдавский лидер прибывает в нашу страну с рабочим визитом.

Главы государств планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах.

Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений.

В этот же день Игорь Додон примет участие в церемонии торжественного открытия Международного фестиваля «Славянский базар». Также молдавский президент посетит крупные белорусские предприятия и встретится с представителями деловых кругов.