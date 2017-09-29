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Президент ознакомится с ходом осенних полевых работ в рамках рабочей поездки по Минской области 29 сентября

29.09.2017 - 12:51

Новости Беларуси. Осенний сев, уборка свеклы, кукурузы и сорго. Александр Лукашенко знакомится с  ходом осенних полевых работ 29 сентября. Президент совершает поездку по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецком районе главе государства также доложат о выполнении поручений по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции. Александр Лукашенко ознакомится с организацией сева озимой тритикале, уборки сахарной свеклы, кукурузы и сорго на силос. Эта культура относится к травянистым растениям, разные сорта которого используются для получения корма и зерна. В последнее время она все шире используется в сельском хозяйстве, и обусловлено это устойчивостью к засухам по сравнению с зерновыми и кукурузой.

Президент ознакомится с ходом осенних полевых работ в рамках рабочей поездки по Минской области 29 сентября

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