Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым
Новости Беларуси. Сверить часы по важнейшим направлениям работы нашей экономики. Александр Лукашенко 14 мая принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главу государства интересовали итоги работы экономики за четыре месяца года. Особенно сложным в силу сложившихся обстоятельств выдался апрель, в первую очередь для предприятий, которые работают на экспорт.
Александр Лукашенко также обратил внимание на государственный долг и помощь международных финансовых институтов, в том числе по линии здравоохранения.
В поле зрения главы государства остается и вопрос снижения цены на энергоносители, в частности природный газ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Апрель месяц понятно в силу определенных обстоятельств, очень серьезных для нашей экспортно ориентированной экономики, был непростым. Поэтому хотелось бы в первом приближении видеть результат этих четырех месяцев и основные тенденции, которые прежде всего должны нас настораживать и настораживают.
Потом вы мне обещали доложить по государственному долгу – какая ситуация, что мы видим, как будем рассчитываться по долгам.
Третья тема – это Международный валютный фонд. Я поручал правительству прежде всего заняться этими вопросами. Ну и другие международные банковские организации, которые не против нас профинансировать в это время, в том числе и по здравоохранению.
И практический вопрос очень важный – газ природный. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время аж до 70 долларов – 65-68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Потому что я этот вопрос заострял, вы помните, на видеоконференции в рамках Евразийского экономического союза, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси. Это же не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127, как для Беларуси.
Как сообщил журналистам Сергей Румас, он считает, что Беларусь имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.
Также предполагается, что постепенное восстановление пострадавших секторов экономики начнется уже этим летом. Ожидается, что к этому времени часть стран откроет границы и торговые связи будут налаживаться.
Сергей Румас о переговорах с «Газпромом»: большие шансы договориться о справедливой цене для Беларуси на 2020 год
Новости Беларуси. Драйверами роста белоруской экономики в этом году по-прежнему выступают сельское хозяйство, строительство, а в сфере услуг – IT-сектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканский и местные бюджеты за четыре месяца выполнены с профицитом, что говорит о сбалансированности доходов и расходов. Нет причин беспокоиться и за выплаты по внешним займам.
Президент, принимая с докладом Сергея Румаса: апрель в силу определённых обстоятельств был непростым (читать далее).
Правительство рассчитывает на постепенное восстановление пострадавших секторов экономики летом этого года. Страны открываются, спрос на белорусскую продукцию есть. Поэтому Совмин ожидает, например, от промышленности роста уже с июня-июля. Что касается цены на природный газ, то белорусы хотели бы платить за этот энергоноситель справедливую цену.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Сегодня у нас есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для «Газпрома» превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья. Сегодня мы даже говорим о том, что белорусы не хотят никакой льготной цены, белорусы не хотят российской цены – белорусы хотят справедливую цену по сути, которая обеспечивает доходность для «Газпрома» такую же, как поставки на другие рынки. Цены по сравнению с тем, когда мы отрабатывали этот контракт в конце 2019 года, значительно упали, и, я надеюсь, что эти наши аргументы будут услышаны российской стороной. На май запланированы переговоры с «Газпромом». Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Республики Беларусь на 2020 год.
Одно из главных требований Президента в работе нашей экономики остается неизменным – сохранение трудовых коллективов. Помимо прочего это позволит нашим предприятиям, когда откроются рынки, заполнить те ниши продукции, которые образовались за время вынужденного простоя в других странах.