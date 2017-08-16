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Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением

16.08.2017 - 12:11

Новости Сьерра-Леоне. В стране свирепствует наводнение, зафиксированы многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Красного Креста, найдены уже не менее 400 тел погибших. Среди жертв много детей и подростков. Местные СМИ говорят о тысячах пропавших без вести! К стихийному бедствию привели затяжные дожди. Разрушены, погребены под слоем грязи тысячи домов.

Остро стоит эпидемиологический вопрос.

В прошлом это беднейшее африканское государство уже сталкивалось с холерой, потому сейчас власти стараются обеспечить население хотя бы чистой питьевой водой. Но ее на всех не хватает.

Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Фото. Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением
Фото. Президент Сьерра-Леоне обратился за международной помощью в связи с чудовищным наводнением

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