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Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора в ответ на критику своих решений

31.01.2017 - 19:56

Новости США. Дональд Трамп уволил генерального прокурора Соединенных Штатов в ответ на критику своих решений. Как объявили в Белом Доме, Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись исполнять указ нового президента.  Речь идет о замораживании приема мигрантов на четыре месяца и запрете въезда в США гражданам 7 африканских и азиатских стран.

Против указа Трампа о миграции восстала не только генпрокурор. Этот документ обжалован в пяти судах в различных штатах: истцы требуют полной его отмены. В знак протеста против этого документа проходят манифестации и митинги по всему свету: от Японии до Аргентины. Сами американцы разделились на два лагеря: одни указывают, что Штаты – страна иммигрантов, другие же напоминают, что теракты в основном дело рук приезжих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора в ответ на критику своих решений

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