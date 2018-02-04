﻿ Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии

04.02.2018 - 14:53

Новости Беларуси. О политике и спорте 4 февраля говорили в Палате представителей нашей страны. Здесь утром встречали швейцарских парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию возглавляет председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания. Также Филиппо Ломбарди сопредседатель группы дружбы «Беларусь-Швейцария». В том, что ей крепнуть, уверены обе стороны, – еще раз это подтвердили за столом переговоров.

Филиппо Ломбарди, председатель комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, сопредседатель группы дружбы «Швейцария-Беларусь»:
Хочу выразить благодарность от имени швейцарской делегации за прекрасную организацию и взаимодействие в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске этим летом. Она дала основу для создания группы дружбы «Швейцария- Беларусь» в парламенте нашей страны. И, конечно, мы очень ждем вашего визита в конце февраля. Мы сделаем все возможное, чтобы организовать плодотворные и содержательные встречи.

Встреча вышла за рамки официального протокола: все больше говорили о спорте. Ведь глава швейцарской делегации еще к тому же руководитель небезызвестного на родине хоккейного клуба «Амбри-Пиотта». Его ветераны сегодня также в Минске. Они сыграют на минском льду с командой Президента Беларуси.

Филиппо Ломбарди:
Наша команда в 1999 выиграла кубок Магнитогорска, так что они знают, как играть за пределами Швейцарии.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Президентская команда не любит проигрывать, вы не забывайте.

Матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии проходит в эти минуты на «Чижовка-Арене».

Президентская команда играет матч с ветеранами хоккея Швейцарии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эта игра способствует сближению наших стран: Филиппо Ломбарди – о матче команды Президента с ветеранами хоккея Швейцарии
Эта игра способствует сближению наших стран: Филиппо Ломбарди – о матче команды Президента с ветеранами хоккея Швейцарии
«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси
«Мы очень ждём вашего визита в конце февраля»: Филиппо Ломбарди на встрече в Палате представителей Беларуси
«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
«Стараемся играть красиво». Команда Президента разгромила команду ветеранов хоккея Швейцарии
Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж
Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж
Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт
Памятник Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне открыли 21 октября: фотофакт
Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт
Национальная библиотека подарила Бернскому университету собрание факсимильных изданий Скорины: фотофакт
Президент Беларуси 12 мая провел встречу с руководителем швейцарской трейдинговой компании
Президент Беларуси 12 мая провел встречу с руководителем швейцарской трейдинговой компании
В Женеве 27 февраля стартует мероприятие, посвященное 20-летию завершения вывода ядерного оружия из Беларуси
В Женеве 27 февраля стартует мероприятие, посвященное 20-летию завершения вывода ядерного оружия из Беларуси
Все новости по теме Беларусь-Швейцария
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru