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Президенты Беларуси и Туркменистана 31 марта примут участие в открытии Гарлыкского горно-обогатительного комбината

31.03.2017 - 09:18

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов примут 31 марта участие в открытии Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Его строительство в туркменской пустыне завершили наши специалисты.

В истории суверенной Беларуси это самый крупный зарубежный проект в строительной сфере. Планируется, что в год на Гарлыкском предприятии будут выпускать до полутора миллиона тонн калийных удобрений. Общая стоимость – миллиард долларов.

Накануне вечером Александр Лукашенко прибыл в аэропорт Туркменабада из туркменской столицы.

В Ашхабаде Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова провели переговоры. Белорусского гостя встречали по всем канонам дипломатии. Результатом диалога стал пакет документов и новые направления сотрудничества. В том числе Туркменистан заинтересован в белорусских технологиях и специалистах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов

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