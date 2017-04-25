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Президенты Беларуси и Украины 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС

25.04.2017 - 20:36

Новости Беларуси. В день Чернобыльской трагедии Президент Беларуси примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на АЭС.

26 апреля Александр Лукашенко вместе со своим украинским коллегой посетит атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты.

Внимание будет уделено работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности. Это затрагивает интересы жителей обеих стран. Президенты ознакомятся со строительством нового саркофага. Также они почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии.

В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси.

Главными станут вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и политического взаимодействия. Не останутся без внимания и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Украины 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС

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