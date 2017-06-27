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Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске

27.06.2017 - 09:21
Новости Беларуси. Под флагами Беларуси и Вьетнама. Стратегию глобального партнерства обсудят 27 июня в Минске Президенты двух стран. Переговоры Александра Лукашенко и Чан Дай Куанга пройдут во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что основными во время встречи станут вопросы экономического блока: в планах государств довести взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов. Большие перспективы и в региональном сотрудничестве. Вьетнам для нашей страны – ворота в АСЕАН. Это объединение государств Юго-Восточной Азии с полумиллиардным рынком. Беларусь же является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний на рынок Евразийского экономического союза и стран ЕС. Ожидается, что по итогам встречи двух Президентов будет подписан внушительный пакет документов. Также главы государств примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.
Президенты Беларуси и Вьетнама обсудят стратегию глобального партнерства 27 июня в Минске

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