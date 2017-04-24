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На пожаре в жилом доме в Могилевской области погибли шесть человек

24.04.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Шесть человек погибли на пожаре в жилом доме в Могилевской области. Это произошло минувшей ночью в Кричеве. Известно, что когда на место прибыли спасатели, огонь охватил весь дом, обрушились кровля и перекрытия.

Сейчас на месте трагедии работают специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Им предстоит выяснить точную причину возникновения пожара. Пока озвучивается лишь одна версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В доме проживали женщина-пенсионерка, два ее взрослых сына, а также спутница одного из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пожаре в жилом доме в Могилевской области погибли шесть человек

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