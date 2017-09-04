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При странных обстоятельствах в ДТП в Турции погибла гражданка Беларуси, ее подруга задержана полицией

04.09.2017 - 10:12

Новости Беларуси. Турецкие правоохранители расследуют обстоятельства ДТП в курортном городе Сиде, в котором погибла наша соотечественница из Гродно. История запутанная. Известно лишь, вторая белоруска, которая была за рулем авто, задержана местными стражами порядка. В сопровождении полицейских ей разрешили забрать вещи из отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где она находится и какие ей предъявляют обвинения, пытаются выяснить сотрудники нашего посольства в Турции. Известно лишь, что вскоре тело погибшей белоруски должны переправить самолетом в Минск

При странных обстоятельствах в ДТП в Турции погибла гражданка Беларуси, ее подруга задержана полицией

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