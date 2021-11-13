Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно
Ситуацию на границе продолжают освещать десятки журналистов различных СМИ. Наш коллега Константин Придыбайло, сотрудник телеканала RT, стал свидетелем того, как польские силовики выдворяют со своей границы мигрантов, которые уже находились на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 12 ноября группа беженцев пыталась прорваться в сопредельное государство. Им удалось преодолеть заграждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги».
Константин Придыбайло, журналист RТ:
Со стороны польской территории находится группа порядка 60 человек – мигранты. Их польские силовики выдавили поближе к белорусской территории, теперь они находятся прямо вплотную к заборам с колючей проволокой. Они не пускают в Польшу, они их выгоняют натуральным образом в Беларусь, они сейчас находятся на польской территории. Здесь очень много детей, обратите внимание. Все они кричат: пожалуйста, пустите нас в Польшу, здесь холодно. Белорусские силовики ночью передали им воду, еду, поддержали мигрантов, потому что здесь очень холодно. В отличие от людей, которые находятся в том импровизированном лагере беженцев, здесь у людей нет ничего, они буквально на полутораметровой полосе находятся. Вы видите сами – из одежды, спальных мешков соорудили какие-то сидячие места.
Читайте также:
Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев
Пятые сутки здесь настоящий ад. Как беженцы выживают в суровых условиях и чем помогают белорусы?
База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?
Что сейчас происходит с беженцами на границе? Рассказывает корреспондент СТВ
Новости Беларуси. В лагерь беженцев привезли генератор и начали устанавливать палатки для обогрева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается поступление гуманитарной помощи, организован подвоз воды и доставка дров. Сообщается, что на границе также дежурят медики. Белорусские военные и спасатели сейчас обеспечивают их необходимыми условиями для оказания помощи беженцам. Вместе с тем градус напряженности не спадает.
Наш корреспондент Сергей Шуманский передает с границы.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Пока Беларусь делает все, чтобы обогреть и накормить этих несчастных людей, Польша, наоборот, демонстрирует полное безразличие к ситуации. Буквально полчаса назад в лагерь прибыли правозащитники. Сейчас они собирают обращения от беженцев, чтобы помочь им в доставке в Евросоюз. Правда, пока что речь идет только о тех беженцах, у которых в Европе есть родственники.
Обстановка в лагере на белорусско-польской границе по-прежнему остается очень напряженной. 13 ноября здесь был минус, очень много людей обратились за помощью к медикам из-за сильного переохлаждения. Но при этом эти люди остаются здесь, они продолжают бороться не только за жизнь, потому что это действительно здесь происходит, но они пытаются бороться и за свое право попасть туда, куда их позвали – в Евросоюз. Для якобы чуть ли не райской жизни.
12 ноября сюда, в лагерь, белорусы привезли около 10 тонн гуманитарной помощи. Это в основном, естественно, продукты питания, вода, также теплые вещи, одеяла. Сегодня эта работа продолжилась. Сейчас здесь сотрудники МЧС устанавливают специальные палатки, где будет аккумулироваться вся гуманитарная помощь и по необходимости раздаваться беженцам, чтобы избежать давки, чтобы избежать какого-то неравномерного распределения.
Упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи в лагере сегодня распорядился Президент Беларуси. Накануне Александр Лукашенко также поручил обеспечить беженцев дровами, водой и по желанию разместить женщин и детей в комфортных условиях. Правда, сами беженцы не хотят никуда уходить с границы. Они твердо намерены идти до конца.
«Мы сейчас как бездомные, у нас нет крыши над головой». Откровения беженцев с границы.
Гуманитарную помощь в лагерь уже доставили волонтеры из Могилевской области. Представители Федерации профсоюзов, Белорусского союза женщин и другие волонтерские организации. Тысячи тонн воды, продуктов питания, теплой одежды – это действительно то, что сейчас жизненно необходимо для беженцев. На месте этот процесс координируют руководитель Красного Креста Дмитрий Шевцов и сенатор Виктор Лискович.
Сергей Шуманский:
Сейчас волонтерские организации раздают теплую одежду беженцам, это куртки, какая-то теплая зимняя обувь, одеяла, покрывала. В общем, все то, что может согреть их в этих действительно трудных, жестких условиях.
Читайте также:
Сенатор Виктор Лискович в лагере беженцев: «Мы делаем все необходимое, чтобы помощь дошла до каждого»
Представитель ГПК о лагере беженцев на границе: «Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем»
В лагере беженцев запустили дизельный генератор. Теперь им есть где согреться